В Севастополе завершили расчистку русел двух крупных рек

На территории Севастополя завершена расчистка русел двух крупных рек — Черной и Бельбека. По словам заместителя губернатора города Николая Жигулина, расчистка русел проводится для того, чтобы во время паводков вода не разливалась, приводя к подтоплениям.

Нам важно предотвратить заторы, чтобы вода поступала в город. Для этого мы очищаем реки от мусора, который препятствует нормальному прохождению большой массы воды, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова отмечает: Севприроднадзор ежегодно проводит мониторинг рек региона – специалисты обследуют русла и фиксируют заторы.

Все работы нацелены на то, чтобы пропускная способность реки не теряла своих нормативных значений. Если река нуждается в такой расчистке, мы проводим ежегодные регулярные работы: достаем бытовой мусор, растительные остатки, — заявила руководитель ведомства.

На сегодняшний день очищено 7 км русла реки Черной. В результате устранено более 20 заторов, 15 иловых отложений, вывезено почти 30 куб. м отходов: около 17 куб. м строительных и 12 куб. м отходов жизнедеятельности – это бытовой мусор, шины и прочее. На реке Бельбек в ходе расчистки 1 км русла специалисты устранили несколько наносов и вывезли около 7 куб. м мусора. Очищенные участки рек готовы к паводковому периоду.

Я считаю, что такая работа в городе должна проводиться на постоянной основе. В целом ситуация с водой в Севастополе нормальная, дефицита не предвидится. В Чернореченском водохранилище сейчас порядка 40 млн куб. м воды. Готовимся к паводковому периоду, — отмечает Николай Жигулин.

Напомним, работы по расчистке водных объектов ведутся Севприроднадзором с 2015 года. Для каждого объекта разрабатывается проект, который проходит экспертизу. После получения положительного заключения специалисты приступают к работам. Расчистка проводится только в меженный период – время самого низкого уровня воды в реке.