В Севастополе завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб подросток

Как сообщалось ранее, 21 февраля в 18 часов 00 минут на 78 км + 800 м автодороги «Ялта-Севастополь» (Лабораторное шоссе) 35-летний водитель автомобиля Honda на левом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением транспортным средством. Иномарку вынесло на правую сторону дороги, где произошёл наезд на стоящий мопед Honda и двоих пешеходов 14 и 16 лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний подросток получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался до прибытия скорой медицинской помощи. Его старший товарищ был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. После оказания необходимой помощи его выписали домой, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские установили, что на момент ДТП водитель иномарки был трезв, а также имел право управления соответствующей категории. В ходе следствия он признал свою вину в полном объёме, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.