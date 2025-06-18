В Севастополе завершили расследовать дело о сбыте крупной партии синтетических наркотиков

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю закончено расследование уголовного дела по факту покушения на сбыт крупной партии синтетических наркотиков.
По версии следствия, 37-летний безработный местный житель с помощью мессенджеров получал от анонимных администраторов наркомаркета информацию о местонахождении на территории Крымского полуострова крупных тайников с синтетическими наркотиками. Затем он забирал и привозил нелегальный товар в арендованную квартиру в Севастополе, где фасовал его на мелкооптовые партии для дальнейшего сбыта. Когда сбытчик забрал из тайника, который находился на кладбище в Бахчисарайском районе, очередную партию наркотика и вернулся в Севастополь, его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД России при силовой поддержке спецподразделения «Беркут-С» Росгвардии, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Всего в ходе следственных действий у злоумышленника было изъято около 500 граммов альфа-PVP в 68 полимерных свёртках, четыре стеклянные колбы с наслоениями вещества бурого цвета, большое количество упаковочного материала, высокоточные электронные весы, мобильный телефон и банковские карты.
В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. На стадии расследования в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде заключения под стражей.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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