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В Севастополе завершили расследовать дело о сбыте крупной партии синтетических наркотиков
фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

В Севастополе завершили расследовать дело о сбыте крупной партии синтетических наркотиков

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:18 18.06.2025

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю закончено расследование уголовного дела по факту покушения на сбыт крупной партии синтетических наркотиков.

По версии следствия, 37-летний безработный местный житель с помощью мессенджеров получал от анонимных администраторов наркомаркета информацию о местонахождении на территории Крымского полуострова крупных тайников с синтетическими наркотиками. Затем он забирал и привозил нелегальный товар в арендованную квартиру в Севастополе, где фасовал его на мелкооптовые партии для дальнейшего сбыта. Когда сбытчик забрал из тайника, который находился на кладбище в Бахчисарайском районе, очередную партию наркотика и вернулся в Севастополь, его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД России при силовой поддержке спецподразделения «Беркут-С» Росгвардии, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Всего в ходе следственных действий у злоумышленника было изъято около 500 граммов альфа-PVP в 68 полимерных свёртках, четыре стеклянные колбы с наслоениями вещества бурого цвета, большое количество упаковочного материала, высокоточные электронные весы, мобильный телефон и банковские карты.

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В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. На стадии расследования в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде заключения под стражей.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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