В Севастополе завершили ремонт Проспекта Победы

В Севастополе в рамках кампании «Улица Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершен ремонт автомобильной дороги Проспект Победы.

Проспект изменился, стал более цивилизованным. Мы постарались основные работы закончить ко Дню Победы: освещение, асфальтирование пешеходных дорожек и проезжей части. По моему поручению начали делать не только основную часть проспекта, но и дворовые территории, включая тропиночную сеть. Где возможно установлены дополнительные элементы благоустройства, убраны следы старой бесхозяйственности, серьезно поработали с фасадами, убрали лишнюю рекламу, которая раздражала и отвлекала внимание водителей, — цитирует пресс-служба врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Врио Губернатора Севастополя заверил, что после Дня Победы работы на Проспекте Победы будут продолжены.

День Победы завтра, но это не значит, что 10 мая отсюда все уйдут. Понятно, что мы будем продолжать работать, вот, например, клумба знаменитая, которая на кольцевой развязке, сейчас, несмотря на то, что убрали протоптанные тропинки и павильоны, необходимо ее переделывать в формате настоящего ландшафтного озеленения, — подчеркнул Михаил Развожаев.

На ремонт дорог и благоустройство придомовых территорий Проспекта Победы к 9 мая город потратил около 50 млн рублей.

Проект реализуется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К дорожным работам на объекте протяженностью более 1,5 км. подрядная организация приступила в феврале и на сегодняшний день завершена установка около 8000 тысяч бордюров, ремонт тротуаров с двух сторон, устройство 2 слоев асфальтобетонного покрытия проезжей части. До ввода объекта в эксплуатацию предусмотрена установка дорожных знаков, пешеходного ограждения, искусственной дорожной неровности, обустройство двух новых пешеходных переходов по просьбам жителей, — отмечают в Правительстве Севастополя.

СПРАВКА: проект «Улица Победы» — это инициатива ряда российских регионов, которую поддержало Министерство транспорта РФ.

Проект предусматривает приведение в нормативное состояние и благоустройство объектов улично-дорожной сети, названных в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны.

В течение 2020 года на территории Российской Федерации в рамках проекта «Улица Победы» в нормативное состояние будет приведено и благоустроено более 200 объектов ремонта.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя