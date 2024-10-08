В Севастополе завершили Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов «Вдохновляем поколения»

С 4 по 6 октября в Севастополе прошел Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов «Вдохновляем поколения». Около 200 студентов из 20 регионов России собрались для обмена опытом и развития профессиональных педагогических навыков.

Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов «Вдохновляем поколения» стал важным событием для бойцов Российских студенческих отрядов. На одной площадке встретились представители педагогических отрядов из 20 регионов России, чтобы обсудить современные подходы к детскому воспитанию и оздоровлению, а также улучшить свои профессиональные навыки.

Основной целью форума было укрепление ценностей взаимопомощи, наставничества и обмена опытом между поколениями вожатых. В рамках мероприятия прошла стратегическая сессия, где участники обсуждали вопросы улучшения программы детского оздоровления в лагерях России и повышения качества работы студенческих педагогических отрядов.

В течение трёх дней участники форума проходили профессиональное обучение, делились опытом и участвовали в финале Всероссийского конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд». Мероприятие не только помогло им обрести новые знания и связи, но и стало важным этапом в подготовке кадров для работы с детьми и подростками.

Елена Писарева, руководитель направления студенческих педагогических отрядов РСО, отметила значимость прошедшего форума:

Ежегодно в работе студенческих педагогических отрядов принимают участие более 60 тысяч бойцов. Они обеспечивают отдых более 1,6 млн детей и подростков. Наши вожатые – настоящие профессионалы в сфере детского оздоровления и отдыха. Это проводники в детство, педагоги и наставники подрастающего поколения. Мы не только оздоравливаем ребят, но и развиваем их как личности, помогая раскрывать индивидуальные способности. Форумы такого уровня играют важную роль в качественной подготовке наших вожатых.

Вероника Григина, боец студенческого педагогического отряда «Фурия», поделилась своими впечатлениями:

Участие в форуме стало для меня возможностью расширить свои профессиональные компетенции, необходимые для работы вожатым. Когда на одной площадке собираются представители из разных регионов страны, ощущаешь всю значимость этой профессии. Особенно важно развивать навыки вожатого в Крыму, и я уверена, что наш опыт поможет сделать отдых детей ярким и незабываемым.

Форум «Вдохновляем поколения» был организован в рамках деятельности Российских студенческих отрядов (РСО) с целью повышения уровня подготовки бойцов, работающих в сфере детского оздоровления. Программа мероприятия включала образовательные лекции, мастер-классы, стратегические сессии и конкурсы профессионального мастерства. Форумы подобного уровня способствуют обмену опытом между регионами и повышению качества детского отдыха в России.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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