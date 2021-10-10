В Севастополе завершился чемпионат России по альпинизму в скальном классе

С 4 по 9 октября в Севастополе при поддержке Министерства спорта РФ прошел чемпионат страны по альпинизму. Маршруты для скальных альпинистов пролегали на массивах Морчека и Куш Кая. В соревнованиях участвовали спортсмены из 9 российских регионов: Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярского края, Ставропольского края, Краснодарский край, Самарской области и Пермского края.

Победу среди женских команд одержали Марина Попова и Мария Дюпина из Красноярского края, второе место заняли пермячки Надежда Оленева и Полина Ошмарина, на третьем месте команда Надежды Пильщиковой и Оксаны Якименко из города Санкт-Петербурга.

Среди мужских команд первое место заняли Василий Терехин и Ратмир Мухаметзянов из Красноярского края, команда Николая Степанова и Евгения Яблокова из Москвы на втором месте, бронзу взяли Егор Матвеенко и Игорь Волков из Красноярского края.

Напомним, что чемпионат России по альпинизму проходит в Севастополе с 2015 года. Организаторами соревнований выступают Федерации альпинизма России и Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.