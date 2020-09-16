В Севастополе завершился чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации

Главный приз чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации, прошедшего в Севастополе, отправился в Новосибирск. Спортсмены из этого города также заняли первые места в дисциплинах «Мотопараплан» и «Паралет-1». Победителями же в дисциплине «Паралет-2» стали пилоты из Москвы, сообщают « Вести. Севастополь «. Всего же в состязаниях участие приняли 34 спортсмена — из Севастополя, Калининграда и Иваново.

А уже сегодня спортсмены встретятся в чемпионате и Кубке России по моторным дельтапланам, самолетам и автожирам в поселке Кача. Организаторы также прокомментировали инцидент, который произошел на соревнованиях в понедельник. Пилот из Санкт-Петербурга потерял управление, упал на землю и получил травмы. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Но проверку обстоятельств происшествия проводит Следственный комитет. Здесь подробности инцидента.