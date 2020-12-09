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В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020

В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:59 09.12.2020

В Севастополе на базе яхт-клуба «Ушакова балка» 5-6 декабря прошел финал Кубка студенческой парусной лиги-2020.

В этом году розыгрыш Кубка состоялся в несколько этапов. Сначала были проведены региональные соревнования в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Геленджике. Сильнейшие студенческие команды страны приехали на финал в Севастополь. Также к участию в Кубке были допущены коллективы ведущих вузов полуострова, — сообщили порталу «Крымский спорт» в Федерации парусного спорта России.

Гонки проходили на спортивных парусных яхтах-монотипах класса mХ700. Яхта mX700 – новый российский проект спортивной парусной яхты, предназначенной для обучения парусному спорту и проведения спортивных соревнований любого уровня.

В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020 В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020

Результаты соревнований:

  • Убедительную победу в финале одержала первая команда Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова под командованием рулевой Арины Латыниной – вице-чемпионки мира, чемпионки Европы, чемпионки России (Арина Латынина, Станислав Васильев, Федор Коржов и Владимир Ермилов).
  • Второе место в упорной борьбе вырвал экипаж Севастопольского государственного университета с рулевым Дмитрием Поповиченко (Дмитрий Поповиченко, Кирилл Якушков, Лариса Кривошылова, Мария Доброва и Артем Судаков).
  • Третье место, уступив всего одно очко серебряным призерам, заняла вторая команда ЧВВМУ им. Нахимова (Петр Горкунов, Павел Черпита, Александр Утробин, Андрей Скуратовский и Алексей Зуб).
  • Сборная Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – четвертая (Марина Таран, Евгений Деев, Николай Колодяжный и Ярослава Ланчева).

В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020 В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020 В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020 В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020

Соревнования проходили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз».

В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020

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