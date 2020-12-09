В Севастополе завершился финал Кубка студенческой парусной лиги-2020

В Севастополе на базе яхт-клуба «Ушакова балка» 5-6 декабря прошел финал Кубка студенческой парусной лиги-2020.

В этом году розыгрыш Кубка состоялся в несколько этапов. Сначала были проведены региональные соревнования в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Геленджике. Сильнейшие студенческие команды страны приехали на финал в Севастополь. Также к участию в Кубке были допущены коллективы ведущих вузов полуострова, — сообщили порталу « Крымский спорт » в Федерации парусного спорта России.