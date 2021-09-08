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В Севастополе завершился проект «Уроки в парках»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе завершился проект «Уроки в парках»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:19 08.09.2021

В Севастополе завершилась реализация проекта «Уроки в парках». В августе три раза в неделю на территории парка Победы любой желающий мог научиться акробатическому рок-н-роллу, буги-вуги, танцевальному спорту, брейкингу, спортивной аэробике, эстетической гимнастике. Тренировки проводили профессиональные спортсмены. В проекте приняли участие более 1 200 человек.

В 2021 году «Уроки в парке» прошли в Севастополе во второй раз и мы видим возрастающий  интерес жителей и гостей города к подобным мероприятиям. Благодаря проекту значительно увеличилось количество желающих заниматься на постоянной основе видами спорта, включенными в программу, особенно это касается подрастающего поколения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко. 

Акция «Уроки в парках» проходила в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя.

В Севастополе завершился проект «Уроки в парках»

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