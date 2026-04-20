В Севастополе завершился этнофорум «В дружбе народов — единство России»

С 6 по 14 апреля этнофорум «В дружбе народов — единство России» знакомил молодежь города с культурой народов страны. Позади остались отборочные этапы в учреждениях среднего профессионального образования, где прошли конкурсы-смотры.

Студенты представляли культуру выбранного народа — русскую, белорусскую, мордовскую, чувашскую, башкирскую и другие. В зависимости от выпавшего жребия ребята готовили концертные выступления, показы нарядов с элементами национального костюма, дегустацию блюд, игры, викторины, мастер-классы и дискуссионные программы. Все мероприятия проходили с участием национально-культурных обществ.

На сцене Севастопольского центра культуры и искусств состоялся финал этнофорума, где жюри оценивало итоговые номера каждой команды из семи колледжей. В фойе Центра была представлена большая выставка национально-культурных обществ Севастополя.

Этот год объявлен Президентом нашей страны Годом единства народов. Нам всем необходимо помнить, как важно сохранять дружбу и взаимопонимание между народами, чтобы строить крепкую и гармоничную Россию. Хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам, организаторам и партнерам за поддержку и активное участие в организации мероприятия. Желаю вам вдохновения и дальнейших успехов в ваших начинаниях, а сегодня – ярких и запоминающихся выступлений, — рассказал заместитель директора департамента внутренней политики Алексей Гончаров.

Выступления команд были насыщенными и разнообразными. Студенты продемонстрировали не только свои артистические способности, но и глубокое понимание культур, которые они представляли.

Жюри определило победителей, которые получили призы:

1 место — команда Севастопольского многопрофильного колледжа имени А.В. Геловани, представившая русскую культуру.

2 место — команда Севастопольского профессионального художественного колледжа, знакомившая с культурой казанских татар и башкир.

3 место — команда Севастопольского архитектурно-строительного техникума, представившая белорусскую культуру.

Приз зрительских симпатий достался команде Севастопольского торгово-экономического техникума, которая познакомила зрителей с армянской культурой.

Молодежный этнофорум «В дружбе народов — единство России» прошел при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Севастополя. Мероприятие стало частью региональных мероприятий, посвященных объявленному Президентом России Году единства народов России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя