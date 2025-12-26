В Севастополе завершился конкурс на предоставление субсидий тепличным хозяйствам

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города завершил конкурс среди предприятий на предоставление субсидии для возмещения части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, в том числе пленочных (весенних, осенних и зимних).

По результатам отбора получателем субсидии определено предприятие ООО «Севагросоюз» — одно из ведущих тепличных комбинатов Севастополя. Сумма субсидии составила 4,1 млн рублей. С начала текущего года предприятию оказана государственная поддержка в размере 7,1 млн рублей. Субсидирование направлено на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, а также на компенсацию расходов на энергоресурсы — газ и электроэнергию, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день предприятием выращено более 655 тонн огурцов, что превышает запланированный валовой сбор на 40,4 тонны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя