Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе завершился конкурс на предоставление субсидий тепличным хозяйствам
Новости Республики
В Севастополе завершился конкурс на предоставление субсидий тепличным хозяйствам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе завершился конкурс на предоставление субсидий тепличным хозяйствам

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:14 26.12.2025

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города завершил конкурс среди предприятий на предоставление субсидии для возмещения части затрат на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, в том числе пленочных (весенних, осенних и зимних).

По результатам отбора получателем субсидии определено предприятие ООО «Севагросоюз» — одно из ведущих тепличных комбинатов Севастополя. Сумма субсидии составила 4,1 млн рублей. С начала текущего года предприятию оказана государственная поддержка в размере 7,1 млн рублей. Субсидирование направлено на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, а также на компенсацию расходов на энергоресурсы — газ и электроэнергию, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

На сегодняшний день предприятием выращено более 655 тонн огурцов, что превышает запланированный валовой сбор на 40,4 тонны.

Узнайте больше:  Севастопольский Единый контакт-центр принял и обработал более 40 тысяч обращений с начала года

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.