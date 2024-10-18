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В Севастополе завершился образовательный добровольческий фестиваль "ДоброГрад"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе завершился образовательный добровольческий фестиваль «ДоброГрад»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:29 18.10.2024

Образовательный добровольческий фестиваль «ДоброГрад» реализован в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». С 14 по 18 октября на базе детского лагеря «Ласпи» он собрал 100 участников: 70 представителей молодежи из Севастополя и 30 – из Запорожской области.

На протяжении четырех дней участники работали вместе с региональными и федеральными экспертами, а образовательная программа по направлениям добровольчества и гибким навыкам прошла в формате интерактивных лекций, мастер-классов и игропрактик.

Делать добро – просто, особенно когда мы вместе. Уверена, фестиваль «ДоброГрад» подарил новые идеи и практики всем участникам, и добровольческие сообщества Севастополя и Запорожской области проведут множество совместных мероприятий, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Итогом фестиваля стала большая культурная программа, которую продумали и организовали сами участники. Ребята проходили станции, отвечали на вопросы о добровольчестве и выполняли практические задания. Также в День гимна ребята развернули флаг и исполнили гимн Севастополя.

Мы вместе с ребятами разработали свои мероприятия на следующий год, когда вся страна будет праздновать 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Я планирую принимать активное участие в этих мероприятиях, потому что важно помнить и не давать переписать нашу историю, а также возможно получится стать частью команды организаторов, – отмечает участница Анастасия.

Напомним, добровольческий фестиваль «ДоброГрад» проводится впервые благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 2023 года.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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