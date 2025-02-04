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В Севастополе завершился общекрымский турнир по шахматам среди росгвардейцев

В Севастополе завершился общекрымский турнир по шахматам среди росгвардейцев

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:48 04.02.2025

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели турнир по шахматам на призы начальника Главного управления Росгвардии  по Республике Крым и городу  Севастополю. 18 участников – военнослужащих и сотрудников спецподразделений ОМОН, СОБР и других региональных подразделений ведомства провели серий шахматных партий в формате блиц.

Известна и верна цитата – «Шахматы — это гимнастика для мозгов». Эта игра, как нельзя лучше развивает в человеке тактику и аналитические способности, а эти качества всегда важны и нужны в работе любого сотрудника Росгвардии, — цитирует пресс-служба ведомства начальника физической подготовки и спорта отдела профессиональной, служебной и физической подготовки Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю майор Александр Денисов.

В пяти турах состязания, организованного по швейцарской системе, за победу на черно-белых полях шахматных досок сразились росгвардейцы из Симферополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Севастополя и других городов Крыма.

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Завершился турнир безоговорочной победой сотрудников Управления вневедомственной охраны по Республике Крым, серебряными призерами стали бойцы севастопольского спецподразделения СОБО «Сокол», а «бронза» досталась команде ОМОН «Беркут». В торжественной обстановке победителям вручили кубки, памятные  медали и дипломы.

По итогам соревнований лучшие шахматисты представят полуостров на чемпионате войск национальной гвардии Российской Федерации.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь); фото: Денис Михайленко

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