В Севастополе завершился основной этап ЕГЭ

Основной этап единого государственного экзамена стартовал 23 мая. Основные дни экзамены прошли с 23 мая по 11 июня, резервные – с 16 по 23 июня. Результаты по большинству предметов уже объявлены, ожидаются результаты по иностранным языкам и информатике, которые поступят к 27 июня. Окончательные результаты будут опубликованы не позднее 16 июля. Всего в этом году ЕГЭ сдавали 2396 выпускников.

ЕГЭ проводилось в 13 пунктах проведения экзаменов в образовательных организациях, а также в трех пунктах на дому и двух пунктах на базе медицинских учреждений. Все они были оборудованы системой видеонаблюдения и необходимой техникой.

В проверке экзаменационных работ было задействовано 287 экспертов.

В этом году работала «горячая линия», а также портал обратной связи на «Госуслугах» для оперативного реагирования на обращения участников государственной итоговой аттестации. За все врем поступило пять обращений, касающихся получения результатов, нарушений порядка проведения экзаменов не зафиксировано.

Для обеспечения объективности и исключения нарушений в пунктах проведения экзаменов присутствовали 180 общественных наблюдателей от родительской общественности и уполномоченный по правам ребенка.

Основной период ЕГЭ прошел без серьезных сбоев. Уже сейчас можно отметить хорошие результаты: четыре участника ЕГЭ получили 100 баллов, три из них – по русскому языку и один по физике. Экзаменационная кампания еще не завершена, и мы ожидаем увеличения количества стобалльников, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Значительная часть выпускников показала высокие результаты – 60-100 баллов.

Выпускники смогут пересдать один предмет 3 и 4 июля, подав заявления с 25 июня по 1 июля. В прошлом году 319 выпускников воспользовались этой возможностью, при этом 236 улучшили результат. Были случаи повышения результатов более, чем на 10 баллов.

Также в этом году 418 выпускников претендуют на золотую и серебряную медали «За особые успехи в учении», из них 268 ребят предварительно – на медали I степени и 149 – на медали II степени.

В предстоящих торжественных мероприятиях по вручению аттестатов примут участие 7180 выпускников, из них 5047 девятиклассников и 2133 одиннадцатиклассников, а также 10050 родителей и 1628 педагогов.

Напомним, что по инициативе губернатора Михаила Развожаева в городе открыт «клуб стобалльников». Также в Севастополе выпускники получают денежное поощрение за каждый предмет, по которому они получили 100 баллов на ЕГЭ. Денежное поощрение получают и педагоги ребят. На заседании губернатор поручил вовремя осуществить все соответствующие выплаты.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя