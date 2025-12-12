Прямо сейчас:
В Севастополе завершился проект «Школа христианского духа «Грифоны»
источник фото: Школа христианского духа «Грифоны»

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 15:31 12.12.2025

9 декабря состоялось торжественное закрытие второй смены, а также подведены итоги просветительского проекта «Школа христианского духа «Грифоны», реализованного на базе молодёжного просветительского центра «Точка опоры».

За вторую смену участники — студенты Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова — прошли 12 насыщенных встреч, где:

  • изучали основы Православия,
  • развивали ораторское мастерство,
  • осваивали тайм-менеджмент и самодисциплину,
  • участвовали в мастер-классах по мозаике и живописи.

На закрытии с приветственным словом к участникам обратились духовный наставник проекта игумен Павел (Полуков), директор Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, д. м. н. Шевчук Игорь Андреевич и духовный наставник православного клуба Севастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова иерей Владислав Бояренцев. Они отметили высокий уровень подготовки студентов и важность Школы для формирования духовно-нравственных ориентиров молодёжи.

В знак благодарности участники вручили организаторам памятный подарок, выразив признательность за возможность учиться, развиваться и находить единомышленников.

Мы благодарим Крымскую митрополию, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» и молодёжный центр «Точка опоры», спикеров и преподавателей Школы за плодотворное сотрудничество и участие в подготовке и реализации проекта, а также за внесённый вклад в духовно-нравственное воспитание молодёжи и популяризацию традиционных ценностей России, — отмечает команда Школы.

Проект «Школа христианского духа «Грифоны» реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

источник: Школа христианского духа «Грифоны»

