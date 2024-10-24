В Севастополе завершился региональный чемпионат по оказанию первой помощи

Соревнования проходили в несколько этапов, участники прошли тестирование на знание базовых правил и основ оказания первой помощи, а также две игровые ситуации, в которых нужно было продемонстрировать навыки помощи пострадавшим с ушибами, вывихами, кровотечениями, потере сознания и эмоциональном шоке. Организаторами чемпионата стали Движение Первых в Севастополе и «Российский красный крест». К концу чемпионата на сцене первичного отделения школы № 61 прошла торжественная церемония награждения участников и победителей.

Желаем, чтобы полученные навыки оказания первой помощи не пригодились вам, но ваши знания — это самое главное орудие, поэтому все, что вы познали, с чем познакомились и что открыли для себя на мастер-классах и в течение чемпионата, вы пронесете через всю жизнь. Будьте первыми и любите то, что вы делаете, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Анну Молчанову.

Поучаствовать в чемпионате Движения Первых могли школьники и студенты, которые прошли обучающие мастер-классы специалистов «Российского красного креста». Так Движение Первых помогает сформировать у обучающихся активную социально-ответственную позицию, понимание необходимости оказания первой помощи нуждающимся и осознание ценностей добровольческой деятельности. Движение Первых помогает каждому понять, что общественно полезная деятельность, помощь людям, служение обществу – это главная цель каждого гражданина России.

Наша школа — школа № 3 целых два года шла к этой победе. Два года мы участвовали в региональном чемпионате, активно готовились всей командой, и наконец-то победа наша! Мы едем представлять наш славный город на федеральном уровне!, — отмечает активистка первичного отделения школы № 3.

Первое место в региональном чемпионате заняла команда школы № 3, второе место разделили команды школы № 35 и № 32, а третье — команды школы № 32 и медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной. Команда-победитель отправится представлять город на Всероссийском этапе соревнований в Саранске.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя