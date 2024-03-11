В Севастополе завершился второй день региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи

В Севастополе проходит региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи. Во второй день иностранные участники посетили музеи города, чтобы ближе познакомиться с его историей и значимыми личностями, а также пообщались с ветераном Великой Отечественной войны.

Второй день региональной программы начался с посещения Музейного историко-мемориального комплекса героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея», где участники посмотрели фильм «Севастополь. Новейшая история» и узнали о ключевых моментах истории города и значимости его возвращения в Россию.

Также участники встретились с Михаилом Степановичем Латохой и обсудили его жизненный путь – пример того, как ветеран Великой Отечественной войны в возрасте 16 лет ушёл на фронт, поразил молодёжь. Кроме того, прошла встреча с директором музея «35-я береговая батарея» Валерием Володиным, который рассказал иностранным гостям о музее и его роли в изучении истории города.

Наша региональная программа – это сплетение героического прошлого Севастополя с настоящим и будущим. Мы знакомим участников с исторически значимыми местами города, показываем, как он развивается сейчас и каких результатов достиг за десять лет в составе России, а также представляем нашу молодёжь – активную, творческую, целеустремлённую, любящую свой город и страну и максимально открытую к диалогу, сотрудничеству и дружбе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Севастополя Марину Слонченко.

Во второй половине дня иностранная делегация посетила экскурсию на Сапун-горе, своими глазами участники увидели музей-диораму «Штурм Сапун-горы» и почтили память павших защитников города.

Севастополь – город с богатой историей. Он заставляет нас задуматься о великой жертве, которую принесли его защитники. Такого не прочесть в учебниках истории – это можно почувствовать, только увидев город, – отмечает участник из Доминиканской Республики Поланко Ариас Дарлинг Джоэл.

В завершение дня иностранцы посетили военно-исторический музей фортификационных сооружений в Балаклаве.

Напомним, региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи в Севастополе проходит с 9 по 13 марта по тематическому треку «Мы вернулись в Россию». Участниками программы стали представители 22 стран, которые за время программы смогут познакомиться с городом и его молодёжью, историческими местами и новыми объектами инфраструктуры.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя