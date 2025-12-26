В Севастополе зажглась огнями главная городская ёлка

Обновить главный символ Нового года в Севастополе удалось благодаря поддержке крупного бизнеса, реализующего проекты в городе. 20-метровая ель с уникальным дизайном, который отражает характер города, появилась на площади Нахимова.
Помимо огромных шаров-жемчужин, ель украшают игрушки в виде якорей, яхт, штурвалов и звезд. Праздничная елка уже стала центром притяжения. Само дерево родом из Севастополя: его сделала севастопольская компания Max Christmas.
Площадь Нахимова украсили три фотозоны — каждая с яркими огнями и своим дизайном. Одну из них украшают шары, расписанные учениками Севастопольской детской школы искусств в «Новом Херсонесе», а также скамейка с ручной росписью.
В этом году на Графской пристани установили праздничную инсталляцию в виде корабля с парусами. Обновили цифры на главной площади, создали небольшой световой тоннель и дополнили все праздничной ярмаркой.
