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В Севастополе ждут увеличения турпотока после запуска поездов по Крымскому мосту
фото: Россия24/youtube.com

В Севастополе ждут увеличения турпотока после запуска поездов по Крымскому мосту

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:19 24.12.2019

В том, что турпоток в Севастополь после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту вырастет, уверены в Правительстве города.

Это будет удобно для людей. Уверен, что как минимум на 20 процентов получим увеличение турпотока в Севастополь, — цитирует «Российская газета» врио губернатора города Михаила Развожаева.

Кроме того, по словам чиновника, город возлагает большие надежды на запуск грузовых железнодорожных составов по Крымскому мосту, который запланирован на июль 2020 года:

Для Севастополя это очень важно, мы связываем с началом грузовых перевозок по железной дороге оживление работы нашего морского порта и уже начали к этому готовиться. Это серьезный экономический стимул.

Напомним, первый пассажирский поезд в Севастополь прибудет утром 25 декабря.

В Севастополе ждут увеличения турпотока после запуска поездов по Крымскому мосту

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