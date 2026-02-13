В Севастополе женщина грела ноги на Вечном огне. Замерзла - говорит...

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей видеозапись, на которой неизвестная женщина сидит на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., положив ноги без обуви на Вечный огонь.
В результате проведённых мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю установили и доставили в территориальный отдел полиции 54-летнюю жительницу Ялты. Со слов женщины, она замерзла и таким образом решила согреться. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственный орган для дальнейшей проверки и принятия по её результатам законного решения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе