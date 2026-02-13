Прямо сейчас:
В Севастополе женщина грела ноги на Вечном огне. Замерзла - говорит...
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе женщина грела ноги на Вечном огне. Замерзла — говорит…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:52 13.02.2026

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции выявили в одной из социальных сетей видеозапись, на которой неизвестная женщина сидит на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., положив ноги без обуви на Вечный огонь.

В результате проведённых мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю установили и доставили в территориальный отдел полиции 54-летнюю жительницу Ялты. Со слов женщины, она замерзла и таким образом решила согреться. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственный орган для дальнейшей проверки и принятия по её результатам законного решения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. 

 

Просмотры: 2 121

