В Севастополе женщина грела ноги на Вечном огне. Замерзла - говорит...

В результате проведённых мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю установили и доставили в территориальный отдел полиции 54-летнюю жительницу Ялты. Со слов женщины, она замерзла и таким образом решила согреться. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственный орган для дальнейшей проверки и принятия по её результатам законного решения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.