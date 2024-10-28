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Севастопольские оперативники задержали злоумышленницу, похитившую денежные сбережения у пенсионера Сегодня 09:00 Ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. В отделение полиции №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району обратился 74-летний местный житель с заявлением о пропаже его сбережений. Пенсионер рассказал, что вышел во двор своего домовладения, чтобы выпустить птиц из курятника и оставил входную дверь в дом открытой. Возвращаясь обратно, он заметил незнакомку, которая покидала его участок, и окликнул её. Женщина ответила хозяину дома, что искала своего приятеля и уже уходит. Заподозрив неладное, пожилой мужчина решил проверить, не украла ли чего незваная гостья. Его догадки подтвердились – он обнаружил пропажу 27 тысяч рублей, которые хранились в сумке. Потерпевший сразу же обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали её. Злоумышленницей оказался ранее судимая 42-летняя местная жительница. Полицейские изъяли у задержанной 11 тысяч рублей, которые она не успела потрать, и вернули законному владельцу, а остальную часть похищенной суммы она возместила пенсионеру. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до шести лет лишения свободы. Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе женщина обворовала пенсионера. Просто зашла в дом, просто украла деньги

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:26 28.10.2024

В отделение полиции №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратился 74-летний местный житель с заявлением о пропаже его сбережений.

Пенсионер рассказал, что вышел во двор своего домовладения, чтобы выпустить птиц из курятника и оставил входную дверь в дом открытой. Возвращаясь обратно, он заметил незнакомку, которая покидала его участок, и окликнул её. Женщина ответила хозяину дома, что искала своего приятеля и уже уходит. Заподозрив неладное, пожилой мужчина решил проверить, не украла ли чего незваная гостья. Его догадки подтвердились – он обнаружил пропажу 27 тысяч рублей, которые хранились в сумке. Потерпевший сразу же обратился в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали её. Злоумышленницей оказался ранее судимая 42-летняя местная жительница. Полицейские изъяли у задержанной 11 тысяч рублей, которые она не успела потрать, и вернули законному владельцу, а остальную часть похищенной суммы она возместила пенсионеру.

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В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до шести лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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