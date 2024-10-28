В Севастополе женщина обворовала пенсионера. Просто зашла в дом, просто украла деньги

В отделение полиции №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратился 74-летний местный житель с заявлением о пропаже его сбережений.

Пенсионер рассказал, что вышел во двор своего домовладения, чтобы выпустить птиц из курятника и оставил входную дверь в дом открытой. Возвращаясь обратно, он заметил незнакомку, которая покидала его участок, и окликнул её. Женщина ответила хозяину дома, что искала своего приятеля и уже уходит. Заподозрив неладное, пожилой мужчина решил проверить, не украла ли чего незваная гостья. Его догадки подтвердились – он обнаружил пропажу 27 тысяч рублей, которые хранились в сумке. Потерпевший сразу же обратился в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали её. Злоумышленницей оказался ранее судимая 42-летняя местная жительница. Полицейские изъяли у задержанной 11 тысяч рублей, которые она не успела потрать, и вернули законному владельцу, а остальную часть похищенной суммы она возместила пенсионеру.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до шести лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю