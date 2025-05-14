В Севастополе женщина перечислила кибераферистам почти два миллиона рублей

На следующий день пенсионерке действительно поступил звонок от человека, представившегося сотрудником ФСБ. Он пояснил, что ей необходимо сотрудничать со следствием и вскоре с ней свяжутся сотрудники Центробанка для дальнейших инструкций. Вскоре женщине вновь позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он объяснил, что в связи с возникшей ситуацией нужно провести проверку всех сотрудников, чьи фамилии попали к недоброжелателям. Для этого пенсионерка должна снять все наличные средства с депозита и перевести их на «безопасный счет», — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Поддавшись на уговоры мошенников, местная жительница выполнила инструкции, переведя им 1 миллион 795 тысяч рублей. После завершения операции аферисты заявили ей, что теперь требуется подождать 12 дней.

Через указанное время мошенники вновь связались с пенсионеркой и сообщили, что её квартира находится в кредитном залоге. В этот момент, осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

Уважаемые граждане, будьте крайне осторожны и внимательно проверяйте информацию, получаемую по телефону и через мессенджеры. Помните, что представители правоохранительных органов, сотрудники банков никогда не требуют передавать деньги или совершать подобные операции.

При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор с незнакомцами и обратиться по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю