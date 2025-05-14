В Севастополе женщина перечислила кибераферистам почти два миллиона рублей

В один из дней на телефон 68-летней местной жительницы поступил звонок в мессенджере от человека, представившегося её бывшим работодателем. Звонивший сообщил, что фамилия женщины попала в руки спецслужб недружественной страны, и теперь ей следует ожидать звонков от сотрудников ФСБ. Это стало началом мошеннической схемы.
На следующий день пенсионерке действительно поступил звонок от человека, представившегося сотрудником ФСБ. Он пояснил, что ей необходимо сотрудничать со следствием и вскоре с ней свяжутся сотрудники Центробанка для дальнейших инструкций. Вскоре женщине вновь позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он объяснил, что в связи с возникшей ситуацией нужно провести проверку всех сотрудников, чьи фамилии попали к недоброжелателям. Для этого пенсионерка должна снять все наличные средства с депозита и перевести их на «безопасный счет», — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Поддавшись на уговоры мошенников, местная жительница выполнила инструкции, переведя им 1 миллион 795 тысяч рублей. После завершения операции аферисты заявили ей, что теперь требуется подождать 12 дней.
Через указанное время мошенники вновь связались с пенсионеркой и сообщили, что её квартира находится в кредитном залоге. В этот момент, осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.
Уважаемые граждане, будьте крайне осторожны и внимательно проверяйте информацию, получаемую по телефону и через мессенджеры. Помните, что представители правоохранительных органов, сотрудники банков никогда не требуют передавать деньги или совершать подобные операции.
При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор с незнакомцами и обратиться по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе