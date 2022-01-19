В Севастополе женщина подозревается в мошенничестве при оформлении наследства  

В Севастополе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с марта 2020 года по декабрь 2021 года женщина путем обмана и злоупотребления доверием несовершеннолетней родственницы приняла на себя обязательства по оформлению в собственность домовладения и земельного участка, расположенного в городе Севастополе, доставшееся ее дочери и потерпевшей в наследство. Для этого она предложила несовершеннолетней разделить земельный участок на доли, чтобы впоследствии они с ее дочерью не имели имущественных претензий друг к другу. На поступившее предложение потерпевшая согласилась.

В результате чего часть наследуемого земельного участка, на которой находится жилой дом, была передана дочери подозреваемой, а родственнице передавался только земельный участок. В связи с чем девушка утратила право на оформление домовладения в свою собственность. Тем самым ей был причинен материальный ущерб в виде стоимости ½ доли жилого дома в размере более 1 млн. рублей, — сообщили в Следкоме.