В Севастополе женщина продавала бензин по 200 рублей за литр. И что же произошло дальше?

Полицейские установили, что с целью дополнительного заработка в условиях ажиотажного спроса девушка приобрела бензин на материковой части России в полимерные канистры и ёмкости, погрузила их в салон и багажник иномарки и привезла в Севастополь для реализации по более высокой стоимости. С её слов, она находила потенциальных клиентов с помощью объявлений в тематических группах телеграм-каналов и доставляла бензин марки АИ-95 в условленное место. Цена варьировалась от 150 до 200 рублей за литр. «Коммерсантка» перевозила бензин в таре, не предназначенной для этих целей, торговала топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. Сотрудники полиции изъяли у неё около 200 литров топлива и направили на исследование в ЭКЦ УМВД России по г. Севастополю, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.

В действиях правонарушительницы усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ.

Уважаемые жители и гости города! Полиция Севастополя напоминает, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для самого продавца, который может быть привлечён к административной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю