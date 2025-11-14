Прямо сейчас:
В Севастополе женщина пыталась сбыть наркотики через "мастер-клады"
фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:41 14.11.2025

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю задержали местную жительницу. Она подозревается в покушении на сбыт запрещённых веществ в крупном размере.

Предварительно установлено, что 37-летняя женщина, находясь под следствием за хранение и сбыт наркотиков, приобрела в теневом сегменте сети «Интернет» крупную партию «синтетики». Нелегальный груз она привезла домой для фасовки на мелкооптовые партии, так называемые «мастер-клады», и последующего сбыта их через тайниковые закладки.

Реализовать задуманное она не успела – в результате оперативно-розыскных мероприятий её противоправная деятельность была задокументирована и пресечена оперативниками полицейского наркоконтроля. В ходе осмотра её квартиры обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с кристаллами, порошком и таблетками, а также мобильный телефон, банковские карты, электронные весы высокой точности и упаковочные материалы – полиэтиленовые пакеты зип-лок и изолента, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Результаты криминалистических исследований показали, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками: альфа-PVP, клефедрон и экстази общей массой около 700 граммов.

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

