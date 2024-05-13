В Севастополе житель Брянска похитил у пенсионеров 780 тысяч рублей

Установлено, что неоднократно ранее судимый за кражи 40-летний житель Брянска в одной из социальных сетей подыскал объявление о работе курьером по мошеннической схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Связавшись с анонимным администратором, мужчина обсудил детали предстоящей работы и размер оплаты – пять тысяч рублей за каждое успешное хищение. По указанию кураторов, он посетил пятерых жителей Севастополя в возрасте от 68 до 83, которым заранее позвонили мошенники, представились следователями, и сообщили что их дочери стали виновницами серьёзных дорожных аварий. Якобы для освобождения от уголовной ответственности, аферисты убедили пенсионеров передать курьеру имеющуюся у них наличность. Поверив мошенникам, потерпевшие отдали их пособнику в общей сложности 780 тысяч рублей. Вырученные преступным путём деньги подозреваемый перечислил на указанные ему счета, а свою часть криминального заработка потратил на покупку мобильного телефона, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.