Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе житель Брянска похитил у пенсионеров 780 тысяч рублей
актуально в республике
В Севастополе житель Брянска похитил у пенсионеров 780 тысяч рублей

В Севастополе житель Брянска похитил у пенсионеров 780 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:50 13.05.2024

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району совместно с коллегами из УУР УМВД России по г. Севастополю задержали приезжего мужчину, работавшего курьером у дистанционных мошенников.

Установлено, что неоднократно ранее судимый за кражи 40-летний житель Брянска в одной из социальных сетей подыскал объявление о работе курьером по мошеннической схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Связавшись с анонимным администратором, мужчина обсудил детали предстоящей работы и размер оплаты – пять тысяч рублей за каждое успешное хищение. По указанию кураторов, он посетил пятерых жителей Севастополя в возрасте от 68 до 83, которым заранее позвонили мошенники, представились следователями, и сообщили что их дочери стали виновницами серьёзных дорожных аварий. Якобы для освобождения от уголовной ответственности, аферисты убедили пенсионеров передать курьеру имеющуюся у них наличность. Поверив мошенникам, потерпевшие отдали их пособнику в общей сложности 780 тысяч рублей. Вырученные преступным путём деньги подозреваемый перечислил на указанные ему счета, а свою часть криминального заработка потратил на покупку мобильного телефона, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Узнайте больше:  Мемориал «Братская могила воинов-участников второй обороны Севастополя на мысе Фиолент» открыт

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.