В Севастополе житель Ямало-Ненецкого автономного округа «накопил» долгов на 765 тыс. рублей

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа воспользовался услугами одного из строительных предприятий города Севастополя и не рассчитался за проделанные работы.

Представители строительного предприятия подали на гражданина В. в суд и согласно вынесенного решения последний обязан был возместить истцу ущерб в размере 765 тыс. рублей. Тем не менее, должник не торопился идти на встречу представителям компании и в результате чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Нахимовскому району г. Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении него исполнительное производство. К законным требованиям сотрудника органов принудительного исполнения гражданин В. отнесся с равнодушием.

За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении гражданина В. постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 53 тыс рублей, арестовал его банковские счета, временно ограничил должника в праве выезда за пределы России и наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему транспортным средством. Гражданин В. знал об этом благодаря возможностям своего личного кабинета на портале «Госуслуг», где он регулярно получал уведомления, но менять своё поведение не спешил. В дальнейшем, с целью побудить гражданина В. к оплате накопившейся задолженности судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Нахимовскому району г. Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю осуществил выход по адресу нахождения земельного участка, принадлежащего должнику, и составил акт о наложении ареста на недвижимость жителя ЯНАО с целью последующей принудительной реализации земельного участка. Получив очередное уведомление на портале «Госуслуг» и осознав, что вскоре может лишиться недвижимости в Севастополе, гражданин В. в кратчайшие сроки сроки изыскал необходимую сумму и оплатил задолженность, с учетом исполнительского сбора, в полном объеме. Ввиду проживания должника в ЯНАО денежные средства были списаны с принадлежащих ему счетов, — озвучили детали дела в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю.