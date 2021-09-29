В Севастополе живут Герои — сотрудник ГИБДД Борис Копин не раз оказывался там, где был «шаг до беды»

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Севастополю Борис Копин спас тонувшую в Черном море женщину и ее двухлетнюю дочь. А дело было так:

В свободное от службы время старший инспектор ДПС Борис Копин вместе с семьей отдыхал на пляже в городе Севастополе и обратил внимание, что в море женщину захлестывает волнами, и она уходит с головой под воду. В считанные секунды старший лейтенант полиции бросился к ней. Преодолевая сильные волны, он быстро подплыл к утопающей. Рядом в спасательном жилете плавала маленькая девочка. Борис Копин вытащил обеих из воды на берег. Молодой женщине, которая уже была без сознания, он оказал первую помощь. В результате она пришла в себя. Девочка не пострадала, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Прибывший на место происшествия муж женщины поблагодарил полицейского.

В панике я не запомнила имя мужчины, который нас спас. Спустя время мы с супругом ехали по Севастополю, и я увидела сотрудника полиции, который регулировал дорожное движение и был очень похож на того, кто вытащил нас с дочкой из моря. Мы узнали друг друга, – говорит жительница Севастополя Анастасия Ляшик, – позже в Интернете я нашла информацию о Борисе Копине. Оказывается, сотрудник ГИБДД уже не раз совершал отважные поступки и на его счету несколько спасенных жизней.

А именно:

В июле 2018 года госавтоинспектор Борис Копин предотвратил дорожно-транспортное происшествие, остановив на ходу неуправляемый автобус, водитель которого потерял сознание.

Два года назад он совместно с коллегой нашёл ушедших из школы-интерната двух подростков. В ночное время полицейские заметили беглецов на остановке общественного транспорта и передали их педагогам.

В сентябре 2020 года Борис Копин помог сотрудникам МЧС России спасти из горящего дома 13 человек, в том числе пятерых детей.

В МВД России поступило письмо от Анастасии Ляшик, в котором она выражает благодарность старшему инспектору ДПС ГИБДД УМВД России по г. Севастополю. В настоящее время решается вопрос о представлении старшего лейтенанта полиции Бориса Копина к ведомственной награде.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю