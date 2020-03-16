В Севастополе — первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в городе-герое с 16 по 27 марта. В ней принимают участие сотрудники Управления МВД России по г. Севастополю, а также специалисты в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

Внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков смогут и граждане города, сообщив в полицию о фактах распространения наркотиков в Севастополе. Самой эффективной мерой по противодействию наркоторговле и распространению наркомании является помощь правоохранительным органам в выявлении и пресечении наркопреступлений со стороны общественности. Поэтому очень важно, чтобы жители приняли активное участие в данной акции. Любая их информация будет проверена, ни одно обращение не останется без внимания, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Сообщить известную информацию о незаконном распространении наркотиков можно по телефонам:

дежурная часть УМВД России по г. Севастополю — телефон 102.

квалифицированная помощь и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых по тел. +7-978-972-67-90 (Наркологический диспансер).

по вопросам ресоциализации – Департамент труда и социальной защиты населения тел. доверия (8692) 45-42-99.

УМВД России по г. Севастополю призывает всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и особое внимание к данной проблеме. Возможно, Вы спасете жизнь своих родных и близких.