В Севастопольских колледжах и техникумах прошёл день открытых дверей

В семи колледжах и техникумах, подведомственных департаменту образования и науки, прошел первый в этом учебном году день открытых дверей. Порядка 400 ребят вместе с родителями посетили учреждения среднего профессионального образования и узнали о возможностях, которые есть в севастопольском торгово-экономическом техникуме, Институте развития образования, колледже информационных технологий и промышленности, колледже сервиса и торговли, многопрофильном колледже имени Маршала инженерных войск А. В. Геловани, архитектурно-строительном техникуме, профессиональном художественном колледже.

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни. Дни открытых дверей – это отличная возможность заблаговременно узнать о будущем месте учебы, условиях, познакомиться с педагогами. Сегодня учреждения СПО Севастополя готовят специалистов по 54 направлениям подготовки. В 2024 году в приемные комиссии колледжей и техникумов было подано 11 503 заявления, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом. Средний проходной балл в этом году составил 4,5, в 2023 году – 4,0. Это говорит о том, что молодежь охотно делает выбор в пользу рабочих специальностей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Глава ведомства также напомнил, что система СПО представляет широкий спектр возможностей для профессионального и личностного развития молодого человека. Студенты могут участвовать в чемпионатном движении, показывать свое мастерство, учиться у лучших, знакомиться с потенциальными работодателями. Творческие способности студенты могут проявлять на мероприятиях как в своем колледже, так и на общегородских мероприятиях. Также ребята активно участвуют в проектной деятельности, посещают молодежные форумы.

Следующие дни открытых дверей пройдут 23 ноября, 14 декабря, 18 января, 15 февраля, 22 марта, 19 апреля, 17 мая с 10:00 до 13:00

В группе департамента образования и науки во ВКонтакте, а также в группах колледжей и техникумов будут анонсы – напоминания об этих днях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя