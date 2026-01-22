Прямо сейчас:
В севастопольских колледжах и техникумах пройдет День открытых дверей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольских колледжах и техникумах пройдет День открытых дверей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:37 22.01.2026

День открытых дверей в колледжах и техникумах Севастополя состоится 24 января, в преддверии Дня студента, с 10:00 до 13:00.

Посетителей ждут:

 • Экскурсии по учебным корпусам и лабораториям;
• Встречи с преподавателями и студентами;
• Презентации образовательных программ и возможностей трудоустройства;
• Ответы на вопросы по поступлению и обучению;
• Мастер-классы и демонстрации профессий.

Адреса учебных заведений:

 • Севастопольский торгово-экономический техникум – ул. Кожанова, 2
• Институт развития образования – ул. Терещенко, 6
• Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности – ул. Вакуленчука, 29
• Севастопольский колледж сервиса и торговли – пр-т Октябрьской Революции, 89
• Севастопольский многопрофильный колледж имени Маршала инженерных войск А.В. Геловани – ул. Степаняна, 2А
• Севастопольский архитектурно-строительный техникум – ул. Пожарова, 28А
• Севастопольский профессиональный художественный колледж – ул. Адм. Макарова, 33

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 13

