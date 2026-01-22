В севастопольских колледжах и техникумах пройдет День открытых дверей

• Экскурсии по учебным корпусам и лабораториям; • Встречи с преподавателями и студентами; • Презентации образовательных программ и возможностей трудоустройства; • Ответы на вопросы по поступлению и обучению; • Мастер-классы и демонстрации профессий.

День открытых дверей в колледжах и техникумах Севастополя состоится 24 января, в преддверии Дня студента, с 10:00 до 13:00.

