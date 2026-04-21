В севастопольских колледжах появились 16 новых специальностей

Директор департамента образования и науки Максим Кривонос принял участие во Всероссийском совещании региональных министров образования в Центре знаний «Машук» в Пятигорске. Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов подвели итоги отрасли и реализации новых федеральных проектов в 2025 году, а также обозначили задачи по обеспечению технологического лидерства страны.

В 2025 году приказом Минпросвещения России введено единое календарно-поурочное планирование, нормы по домашнему заданию, сокращены контрольные работы, программа окончательно синхронизирована с экзаменами, и введены кодификаторы проверяемых элементов содержания.

В сфере профессионального образования и развития рабочих специальностей сделан стратегический разворот в сторону СПО – сегодня более 63% российских выпускников выбирают это направление.

Такая же статистика наблюдается и в Севастополе. В приемную кампанию 2025 года в организации СПО подано порядка 13 тысяч заявлений от абитуриентов. В выборе профессии помогают еженедельные профориентационные занятия в школах и ежемесячные дни открытых дверей в наших колледжах и техникумах. В 2025 году в Севастополе впервые создан кластер транспортной отрасли на базе колледжа информационных технологий и промышленности в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В этом году создается строительный кластер на базе архитектурно-строительного техникума. Впервые осуществлялся набор на 16 новых специальностей, — рассказал Максим Кривонос.

Также обсуждали организацию ЕГЭ в 2026 году. В этом году система ЕГЭ отмечает 25-летие. Это уже годами отработанная, справедливая, понятная форма проведения экзаменов, через которую прошло не одно поколение выпускников.

По интегрированной оценке качества и объективности проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур Севастополь с 77 места поднялся на 25 место, улучшив результат в рейтинге регионов России, — отметил Максим Кривонос.

Благодаря федеральной поддержке и губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву продолжается масштабная модернизация школ и детских садов. Так, в 2025 году отремонтированы два детских сада и восемь школ. В 2026 году вторая очередь капремонтов проходит в пяти школах. Начат ремонт еще в одной школе и четырех детских садах.

По нацпроекту «Молодежь и дети» оснастили кабинеты «Труда (Технологии)» и «Основ безопасности и защиты Родины» в 46 школах Севастополя.

Особое внимание в рамках совещания было уделено историческому просвещению в образовательных организациях, просветительским форматам и инструментам для воспитательной работы в школах и колледжах. Также в центре внимания — вопросы профилактики противоправного поведения подростков, а также цифровизации отрасли.

По словам Максима Кривонос, в 2025 году 85% социально значимых услуг в области образования в Севастополе переведены в электронный вид, вся коммуникация перешла в национальный мессенджер МАХ, участники образовательного процесса используют полезные сервисы новой платформы, созданы информационные каналы всех учреждений образования в МАХ.

