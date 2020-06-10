В севастопольских многоквартирных домах меняют лифты

В этом году в Севастополе в многоквартирных домах планируют заменить 119 лифтов.

На сегодняшний день уже провели работы по замене 42 лифтов. На следующий год в планах замена также 119 лифтов, соответствующей динамике этого года. Таким образом, с учетом выполнения указанных работ, количество лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы (25 лет), по состоянию на конец 2021 года, составит около 300 единиц. Работа будет продолжаться, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В ходе контрольных мероприятий, Евгений Горлов проверил работу лифтов в доме номер 52 на проспекте Октябрьской революции.

Здесь уже завершили работы по замене лифтового оборудования, лифты запущены в работу. Это тоже один из больших домов — девятиэтажный, 21 подъездный дом. Есть небольшие замечания по размещению информационных табличек, внутри лифта появились надписи – управляющей компании, обслуживающей дом, поручено устранить замечания, — отметил Евгений Горлов.

И.о. директора Департамента добавил, что также в домах номер 19 по ул. Колобова (на данный момент в доме меняют лифтовое оборудование) и 52 на проспекте Октябрьской революции в этом году будет выполнен текущий ремонт подъездов.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя