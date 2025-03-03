В севастопольских школах мониторят эпидемиологическую ситуацию

На самом деле ежедневный мониторинг, который мы проводим традиционно во всех школах, во всех детских садах, учреждениях СПО, на прошлой неделе показал необходимость принятия мер по переводу четырех учреждений на дистанционную форму обучения, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили эпидемиологическую ситуацию в городских школах. По словам специалистов, на прошлой неделе приняты меры по предотвращению распространения сезонных заболеваний среди детей.

В результате мониторинга ситуации на прошлой неделе количество обращений о заболеваемости в школах несколько увеличилось. Это привело к решению о переводе части школ на дистанционное обучение. Взаимодействие с Роспотребнадзором по вопросу перевода школ поддерживается на постоянной основе.

По состоянию на момент доклада у нас в таком формате занимается 19 школ. Учебный процесс в этих школах организован в соответствии с федеральными и региональными требованиями, с использованием таких платформ как «Учи.ру» и «Российская электронная школа» – это вариативная история для педагога, – дополнил Максим Кривонос.

По состоянию на сегодняшний день принято решение о переводе на дистанционное обучение еще двух севастопольских школ – 14-й и 23-й.

Вместе с тем уже 5 марта четыре школы, переведенные на дистанционное обучение на прошлой неделе, вернутся к обычному режиму работы.

Кроме того, в городе наблюдается общая тенденция к снижению заболеваемости.

Количество обращений в учреждения здравоохранения у нас немного уменьшилось. Мы видим динамику потому, что вовремя разобщили ребят, вовремя приняли решение, что позволило снизить рост заболеваемости, – подчеркнул Максим Кривонос.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя