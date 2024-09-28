В севастопольских школах — неделя выборов руководителей советов обучающихся

В рамках единой недели выборов руководителей советов обучающихся общеобразовательных организаций, 27 сентября в Севастопольском политехническом лицее прошли выборы магистра ученического самоуправления.

Ученическая избирательная комиссия тщательно подготовилась ко дню голосования: оборудовали место, изготовили бюллетени, а также разработали и распечатали «паспорта лицеистов». Обучающиеся-избиратели подтверждали свою личность, ставили подпись, получали бюллетень и голосовали.

В первую очередь хочу выразить благодарность Всероссийской программе «Ученическое самоуправление» за возможность партнерства и участия в кампании «Твой выбор». Считаю, что это невероятная возможность для обучающихся разобраться в избирательном процессе, почувствовать ту самую ответственность, которую они несут за свой выбор, а также подготовиться к будущему участию в выборах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя муниципального координатора проекта «Навигаторы детства», координатор программы «Ученическое самоуправление» в Севастополе Марину Цветинскую.

Целью недели выборов является внедрение процедуры формирования советов обучающихся, популяризация деятельности органов ученического самоуправления, повышение электоральной активности и гражданского самосознания молодежи.

Самоуправление — это не только право, но и ответственность. Выборы в лицее — это возможность каждому высказать свое мнение и участвовать в принятии решений, которые влияют на жизнь всего лицейского сообщества, – отмечает советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Севастопольского политехнического лицея Ирина Меньшикова.

Участие в кампании дает возможность разобраться в тонкостях работы ученической избирательной комиссии, отмечают лицеисты.Очень интересный опыт проведения выборов магистра на таком уровне, так как ранее это событие было организовано другим образом. Проделана огромная работа ученическим самоуправлением, которая также показала серьезность своих намерений. Также мы смогли показать лицеистам, как проходят мероприятия такого рода, и что именно от них зависит жизнь лицея, – говорит председатель ученической избирательной комиссии Севастопольского политехнического лицея Полина Киселева.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя