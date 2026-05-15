В севастопольских школах последние звонки прозвучат 26 мая

26 мая школьники отправятся в долгожданные каникулы, а у выпускников начнется самый ответственный период – экзамены.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности. При этом их формат и количество гостей каждая школа определит самостоятельно. Следующим важным событием станут выпускные вечера — они запланированы на 27 июня. Рекомендации Минпросвещения России по их проведению уже поступили во все школы города. 26 мая, в день последних звонков, продажа алкоголя в Севастополе будет ограничена, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.