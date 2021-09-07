В севастопольских школах сбалансируют стоимость завтраков и обедов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил привести к единой стоимости завтраки и обеды для начальных классов. Ранее обед стоил на 13 рублей дороже.

По федеральной субсидии мы должны обеспечить горячее питание один раз в день. Если у первой смены бесплатный завтрак, у второй смены — обед, то обеспечьте одинаковую стоимость. Дети все одинаковые, питание должно быть тоже одинаковым. По этому вопросу мне срочно финансовое предложение подготовьте, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

На день сегодняшний, по словам вице-губернатора Алексея Парикина, дано указание о перераспределении необходимых денежных средств, документы рассмотрит бюджетная комиссия.

Просьба организовать максимально соответствующее питание исходя из согласованных цифровых параметров. Набор продуктов и меню согласуйте с Роспотребнадзором, чтобы питание было сбалансированным и отвечало всем необходимым параметрам, — заявил губернатор.

Напомним, все ученики 1-4 классов получают бесплатное питание в виде завтрака. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 1-11 классов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, получают завтрак и обед. Завтракают в школе бесплатно ученики 5-11 классов из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающие группы продленного дня в 1-9 классах, получают обед и полдник. Дети с ОВЗ, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 1-9 классах, помимо завтрака и обеда, бесплатно получают полдник при нахождении в группах продленного дня.