В севастопольских школах создают детские технопарки «Кванториум»

В новом учебном году в школе № 37 имени Героя Советского Союза С. А. Неустроева и гимназии № 7 имени В. И. Великого открылись школьные «Кванториумы». Детские технопарки с таким названием создаются в общеобразовательных организациях для освоения школьниками современных знаний, компетенций и навыков по естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления.

Для занятий в школах выделили отдельные кабинеты, которые оснастили всем необходимым оборудованием. Уверен, что дети теперь будут буквально стремиться на уроки: для них это не просто предметы, а уже научный опыт. Учителя отмечают, что школьные «Кванториумы» призваны помочь ребятам выбрать будущую профессию. Например, урок биологии с талантливым педагогом, в современном классе и с серьезным оборудованием вполне может стать для ребят стимулом в дальнейшем связать свою жизнь с медициной, экологией, нейробиологией и другими научными направлениями, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В новых кабинетах школы № 37 ребята могут изучать физику, биологию, химию, робототехнику.

В нашей школе открылись четыре новых лаборатории: физики, биологии, химии и технологическая лаборатория робототехников. Ребята здесь обучаются на новом оборудовании, которое нам уже полностью поставлено. Здесь учащиеся занимаются, как во время уроков, так и во время внеурочной деятельности на кружках, – отмечает советник директора по воспитанию школы № 37 Мария Самсыкина.

Лаборатории оснастили цифровыми микроскопами, ноутбуками, измерительными устройствами с датчиками и возможностью оцифровки данных. Для занятий по робототехнике в школу № 37 приезжает специалист из «Кванториума».

Работать и показывать новые технологии ребятам одно удовольствие. Дети с удовольствием приходят на уроки и даже не хотят уходить. В первую очередь это повышает их интерес к предмету. Получая дополнительные знания, ребята смогут лучше готовиться к поступлению в вузы, ведь в будущем им предстоит выбор профессии. Настоящее богатство страны – это ее талантливые дети. Именно они совершают научные открытия, изобретают технические новинки, – считает учитель биологии школы № 37 Арина Загорулько.

Кабинет робототехники оборудован образовательными наборами и конструкторами по робототехнике и программированию, роботами-манипуляторами, комплектами для изучения операционных систем реального времени и систем управления автономных мобильных роботов, лабораторным комплексом для изучения робототехники и 3D-моделирования.

Мне даже очень понравилось собирать роботов. Я всегда с детства любила что-то конструировать, прикручивать всевозможные детали, собирать конструктор. Думаю, что робототехника станет моим серьезным увлечением, — отмечает ученица школы № 37 Анастасия.

Школьный кванториум в этом году открылся и в гимназии № 7 имени В. И. Великого. Занятия доступны для ребят от 5 класса и старше: это основная образовательная программа и модули дополнительного образования.

Напомним, детские технопарки «Кванториум» созданы в ходе успешной реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя