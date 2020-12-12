В севастопольских школах установят терминалы для автоматического измерения температуры

Терминалы для автоматического измерения температуры и дезинфекции рук на входе в севастопольских школах установят в ближайшее время. Для профилактики и нераспространения новой коронавирусной инфекции.

В августе, когда в Севастополе с рабочим визитом был министр промышленности и торговли Денис Мантуров, он обещал первую партию современных терминалов для автоматического измерения температуры и дезинфекции рук направить в Севастопольские школы – это роботы, которые в игровой форме будут измерять температуру, — цитирует пресс-служба Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По словам и.о. директора Департамента образования Антона Ульянцева, поставка 76 комплексов ожидается в этом году.

Все школы будут обеспечены этими комплексами, – заявил чиновник.

Губернатор поручил установить комплексы во время школьных каникул.