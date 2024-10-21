В севастопольских школах вдвое сократят дефицит кадров в 2027 году

Дефицит педагогов в школах Севастополя сократят почти вдвое в 2027 году за счет привлечения к работе студентов и перераспределения нагрузки среди учителей, сообщили

Определена потребность кадров общеобразовательных организаций на среднесрочную и долгосрочную перспективу в городе Севастополе. Потребность педагогических кадров в среднесрочной и долгосрочной перспективе составляет 251 человек в 2025 году, 194 человека в 2026 году и 130 человек в 2027 году, — сказали в департаменте.

По состоянию на сентябрь 2024 года, в школах города отмечалась востребованность учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, иностранных языков. С 1 сентября к работе приступили 42 молодых педагога. Ликвидация существующего дефицита кадров планируется за счет привлечения к работе студентов педагогических вузов и колледжей, перераспределения нагрузки среди учителей.

Как отметили в департаменте, также в городе продолжают активно развивать профильные классы по различным направлениям. В этом учебном году увеличили количество инженерных, «курчатовских» классов, где дети углубленно изучают точные и естественные науки, космических и агротехнологических классов.

источник: ТАСС