В севастопольских школах — Всероссийская акция «Фронтовое письмо — символ воинской славы»

В Севастополе проходит Всероссийская акция памяти «Фронтовое письмо — символ воинской славы». Сегодня для учащихся пятых классов школ № 39 и 14 провели тематическое мероприятие в музее школы № 14 имени И. С. Пьянзина.

Ребятам рассказали об истории появления солдатского треугольника. Школьники ознакомились с фронтовыми письмами: узнали, о чём писали солдаты своим близким, поделились эмоциями от прочитанных писем.

В рамках мероприятия мы с ребятами анализировали письма Великой Отечественной войны и обсуждали то, как важно во все времена поддерживать друг друга. Так и сейчас, в наше время, во время проведения специальной военной операции, важно писать письма и поддерживать наших защитников. Мы планируем провести данную акцию и в других параллелях. Мы, педагоги, советники по воспитанию, во время подготовки и подбора писем сами анализировали их, некоторые из них доводят до слёз сразу, с первой строчки. И, конечно, хотелось бы, чтобы старшие дети тоже приняли участие в данном мероприятии, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя советника директора по воспитанию школы № 14 Алину Гончаренко.

По статистике военных лет, в армию и на флот ежегодно доставлялось до 70 млн писем, и столько же шло с фронта родным и близким солдат. Всего же в годы Великой Отечественной войны с фронта в тыл было отправлено 2 млрд 794 млн писем.

В моей семье тоже есть герой Великой Отечественной войны. Это мой прадедушка Краснокутский Данил Михайлович. Он был генералом, как и его брат. Он помогал всем вокруг. Такие мероприятия, конечно, важны. Они помогают больше узнать о тех страшных событиях, поделиться историями своих героев. Важно помнить каждого, кто воевал, защищал страну, людей. Теперь мы живём под мирным небом, учимся, гуляем, играем. Мы должны быть благодарными, — отмечает школьница Варвара.

Севастопольские школьники продолжили памятное мероприятие за написанием писем современным защитникам в зоне специальной военной операции. Дети вместе с родителями и педагогами активно помогают фронту, собирают гуманитарную помощь для бойцов, отправляют письма и подарки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя