В севастопольских сёлах Черноречье и Хмельницкое установили более 300 светильников

К концу прошлого года ГБУ «Горсвет» по постоянной схеме обеспечило электроснабжением уличные осветительные установки в селах Черноречье и Хмельницкое, где проживает свыше 1,5 тысяч жителей. На протяжении долгого времени наружное освещение здесь отсутствовало.

Проведена большая работа по организации наружного освещения, соответствующие всем современным российским стандартам освещенности, светотехническим и эксплуатационным требованиям. В ходе масштабной реконструкции наружного освещения на территории сел установлено 337 новых светодиодных светильников общей мощностью 50 Вт, установлено 254 новых металлических опоры. Для комфорта жителей освещением оборудованы все местные проезды и пешеходные дорожки общей протяженностью 9,8 км линии, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Электроснабжение светотехнического оборудования осуществляется от 3 новых пунктов питания, укомплектованных автоматизированными системами управления наружным освещением, учета электроэнергии.