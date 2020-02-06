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В Севастопольской академии хореографии стартуют предпросмотры детей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастопольской академии хореографии стартуют предпросмотры детей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:03 06.02.2020

В Севастопольской академии хореографии предпросмотры детей, начиная с 8 февраля и до конца мая, будут проходить каждую субботу с 14:00 до 15:00.

Приглашаются дети 6-8 лет. Вступительные экзамены в Академию состоятся 2 – 4 июня с участием Сергея Полунина, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

СПРАВКА: Севастопольская академия хореографии под руководством известного артиста балета Сергея Полунина  открылась в декабре 2019 года. В первый год обучения в Академию и студию при Академии было принято более 50 детей.

В Севастопольской академии хореографии стартуют предпросмотры детей

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