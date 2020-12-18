В севастопольской горбольнице №1 будут производить кислород

В Первой городской больнице Севастополя после 20 декабря заработает станция по производству медицинского кислорода. Такая информация прозвучала на заседании правительства Севастополя 15 декабря.

1 декабря директор департамента здравоохранения Виталий Денисов на открытии в травматологии Первой горбольницы инфекционного госпиталя сообщил, что для обеспечения дополнительным кислородом в учреждение поставлен кислородный концентратор. Таким образом, планируется, что теперь эта станция будет производить медицинский кислород, — сообщает «Севастопольская газета» . — 10 декабря на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции перед городским здравоохранением была поставлена задача наладить автономное обеспечение медстационаров кислородом, независимое от внешних поставок. Последнее особенно важно накануне длительных новогодних праздников.