В севастопольской горбольнице № 4 — новое оборудование. Установят после ремонта здания

В севастопольской горбольнице №4 идёт капитальный ремонт. После окончания работ врачи будут работать в обновлённых помещениях с новой аппаратурой.

Большинство корпусов больницы были построены в 1952-1957 годах и до настоящего времени не ремонтировались ни разу. К настоящему времени отремонтирована детская поликлиника, введён в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селе Андреевка, идёт капремонт врачебной амбулатории в посёлке Кача – там будут организованы дневной стационар и медицинская реабилитация. Капитальный ремонт во взрослой поликлинике начался перед новым годом, часть здания уже отремонтирована. Также идёт ремонт хирургического и гинекологического отделений – их приводят в соответствие с лицензионными требованиями. В четвёртую городскую больницу поступает много нового оборудования: например, у нас теперь есть несколько новых УЗИ-аппаратов, в том числе портативных, что позволит организовывать выездные консультации. В хирургическом отделении планируются новые операции, которые также станут возможными благодаря новому оборудованию – С-дуге, лапароскопическим стойкам и другой аппаратуре. В перспективе – открытие компьютерного и магнитно-резонансного томографов. Раньше такого оборудования на Северной стороне не было, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача медицинского учреждения Валентину Гавриляк.

В арсенале больницы появился новый мобильный комплекс на базе КАМАЗа, оснащённый маммографом и флюорографом. После возобновления диспансеризации и профилактических осмотров будут организованы выездные приёмы пациентов. Новое оборудование позволит медикам проводить ещё более качественную диагностику, в том числе – выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии.

Кроме того, в рамках национального проекта «Здравоохранение» проводится информатизация медицинского учреждения. В частности, организованы телемедицинские консультации.

Выявление рака на ранних стадиях – приоритет первичного звена здравоохранения. В поликлинике будет организовано проведение биопсии. Кроме того, раньше пациента приходилось направлять с Северной стороны в городской онкологический диспансер – теперь, благодаря новым технологиям, эта необходимость отпадает. Организованы телемедицинские консультации «врач-врач», внедряется система «пациент-врач». Это значит, что первые консультации по-прежнему будут проводиться очно, а повторные, если необходимости визита в поликлинику у пациента нет, можно будет проводить в онлайн-формате. Также у больницы появились страницы в социальных сетях, там будет публиковаться актуальная информация для пациентов, — говорит Валентина Гавриляк.

Главный врач отметила, что в горбольнице № 4 – серьёзное кадровое пополнение. На работу прибывают новые врачи и медицинские сёстры. В качестве внешнего совместителя в больнице теперь работает и известный крымский хирург Вячеслав Михайличенко. По субботам он будет проводить консультации в порядке живой очереди и оперировать в наиболее сложных случаях.

Мы занимаемся общей хирургией – проводим операции на щитовидной железе, молочных железах, забрюшинном пространстве, венах, занимаемся гнойной хирургией. В ходе первой консультации были обследованы более десяти пациентов, трое из них были направлены на операции. Это пациенты с опухолью щитовидной железы, злокачественным образованием кожи и остеомиелитом пяточной кости. Консультирование пациентов и операции будут проводиться регулярно, — сообщил Вячеслав Михайличенко.

Планируется, что в перспективе в городской больнице № 4 будет открыт филиал кафедры общей хирургии медицинской академии им. С.И. Георгиевского.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя