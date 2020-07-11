В севастопольской горбольнице №4 — пополнение кадров. Врачи прибыли «с материка»

В штате севастопольской горбольницы №4 появились врач рентгенолог, уролог, лаборант-цитолог, травматолог и гинеколог. Все они прибыли из других регионов России. По словам главного врач амедучреждения Валентины Гавриляк, некоторые уже получили единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей, остальные получат деньги в ближайшее время.

Напомним, единовременные выплаты в размере миллиона рублей получают доктора особо востребованных специальностей, прибывшие на работу в Севастополь из других субъектов Федерации. Это одна из мер социальной поддержки, позволяющая реализовывать в регионе национальный проект «Здравоохранение», — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Принял приглашение пополнить кадры четвёртой городской больницы на условиях внешнего совместительства Вячеслав Михайличенко – заведующий кафедрой общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академи имени С.И. Георгиевского, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, хирург высшей категории, онкохирург, эндокринный и бариатрический хирург, колопроктолог.

18 июля доктор проведёт первый приём во взрослой поликлинике на улице Леваневского, 25. Приём начнётся в 9:30 и будет идти в порядке живой очереди. Пациенты, которым требуется плановое хирургическое лечение, в дальнейшем будут прооперированы.

Привлечение специалиста такого уровня позволит всем сотрудникам больницы, в первую очередь, молодым специалистам развиваться, обучаться, использовать и внедрять новые методики лечения и перенимать опыт на рабочем месте, – подчеркнула главный врач.

Валентина Гавриляк подчёркивает, что подбор квалифицированных кадров – одна из ключевых задач руководства больницы:

Также к нам на работу приходят выпускники севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной: одна из бывших студенток уже работает акушером в женской консультации, другие девушки приняты на работу медсёстрами. Подбору кадров уделяется максимальное внимание, по этому направлению работа ведётся постоянно. Происходящее переоснащение материальной базы больницы требуют постоянного совершенствования методов оказания медицинской помощи.

Городская больница № 4 – многопрофильное лечебное заведение, оказывающее первичную и специализированную медико-санитарную помощь взрослым и детям Нахимовского района. В структуре учреждения – поликлиники для взрослого и детского населения, стоматология, стационар, женская консультация, пять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре сельских врачебных амбулатории.