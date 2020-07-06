В севастопольской городской больнице №9 теперь есть аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, необходимый пациентам при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности, доставлен в городскую больницу №9. Он используется в тех случаях, когда неэффективна традиционная терапия с искусственной вентиляцией лёгких. Это инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом.

Аппарат пока не подключён, но уже в ближайшее время он будет введен в эксплуатацию. Фактически, ЭКМО может заменить человеку работу легкого, поэтому можно сказать, что наличие аппарата в больнице – это спасённые человеческие жизни. В Севастополе такой аппарат был только в первой городской больнице, но теперь есть и у нас, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя главного врача по лечебной части Алексея Жос.

Аппарат эффективен, в том числе, при лечении тяжёлых форм новой коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в апреле в урологическом отделении девятой горбольницы появилась новая С-дуга, в феврале заработал компьютерный томограф, в 2019 году для дооснащения больницы были закуплены аппараты УЗИ, рентген-диагностический комплекс, электрокардиограф, фиброскоп, прибор для исследования функции внешнего дыхания.

Городская больница № 9 в настоящее время работает как многопрофильная больница для принятия пациентов с острыми хирургическими и терапевтическими патологиями, имеющих отягощённый эпиданамнез по COVID-19.