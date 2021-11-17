В севастопольской лаборатории по контролю качества воды завершен капитальный ремонт

Качество воды в Севастополе проверяют две лаборатории Водоканала. В одной из них — химико-бактериологической на третьем гидроузле — завершены ремонтные работы. По словам заместителя губернатора Николая Жигулина, капитальный ремонт в лаборатории не проводился 20 лет – за это время помещения и оборудование перестали соответствовать санитарным нормам.

Строительные работы на объекте завершены, через месяц мы закончим монтаж нового оборудования, которое уже поставлено в Севастополь. Новые условия позволят проводить расширенный спектр анализов в более короткий срок, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Николая Жигулина.

По словам директора Водоканала Алексея Степакина, вода в лаборатории проходит три основных этапа контроля качества.

Проверка воды проводится на всех этапах: в процессе подъема, очистки и перед самой подачей абонентам. Новое оборудование позволит значительно ускорить процесс анализа и сделать его более качественным, — говорит руководитель организации.

Исследования поверхностной, подземной и питьевой воды на бактериологические показатели в лаборатории будут проводиться ежедневно.

После ремонта 14 лаборантов и 2 инженера в постоянном режиме будут проводить химические и бактериологические анализы воды на новом оборудовании, — заявила начальник лаборатории Ирина Коцюрба.

Напомним, химико-бактериологическая лаборатория проверяет качество воды, которая поступает в городскую водопроводную сеть из Чернореченского водохранилища, подземных и дополнительных источников.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя