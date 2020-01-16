В севастопольской поликлинике на улице Ерошенко начался капремонт

Ремонт в севастопольской поликлинике №2 городской больницы №1 на улице Ерошенко подрядчик обещает завершить к концу 2020 года. Рабочие обновят фасад учреждения, крышу, окна и двери, проведут перепланировку помещений, заменят вентиляцию, электросети, системы водоснабжения и канализации.
Ремонт поликлиники проводится поэтапно. В настоящее время идут демонтажные работы. На период ремонта некоторых докторов перевели в другие медицинские учреждения. Офтальмологи и хирург принимают пациентов в поликлинике на улице Супруна, 19. ЛОРы работают в поликлинике на улице Силаева, 3, здесь же можно пройти ультразвуковые исследования. Невролог принимает в женской консультации на улице Юмашева, 4а. Остальные доктора работают в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Порядок записи к специалистам можно уточнить в регистратуре поликлиники или в Едином контакт-центре здравоохранения по телефону 8 (800) 5-800-800. Операторы работают без выходных с 8:00 до 17:00, звонок бесплатный.
В правительстве Севастополя напоминают, что в 2018 году между Правительством Москвы и Правительством города-героя было заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта. Абсолютное большинство ремонтов проводится именно за эти деньги.
Часть средств идёт на закупки оборудования: многочисленных современных рентгенов, УЗИ, флюорографов, маммографов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, наркозно-дыхательных аппаратов и другой техники, — отмечают в пресс-службе Правительства.
Кроме того:
- Летом 2019 года после капитального ремонта открылась врачебная амбулатория в Сахарной Головке; в учреждении появился стоматологический кабинет, и местным жителям не приходится, как раньше, ездить в Инкерман за этим видом медицинской помощи.
- Там же, в Инкермане, летом был завершён ремонт стационара – теперь здесь находится отделение паллиативной помощи и сестринского ухода. В начале осени после капремонта открылись поликлиники на улицах Супруна и Геннериха, а к Новому году были закончены работы в амбулатории села Андреевка – приём пациентов начнётся уже после праздников.
- На финальной стадии находится ремонт детской поликлиники на улице Леваневского. Близятся к завершению работы в поликлинике для взрослых на улице Умрихина и врачебной амбулатории в Орлином, в городской инфекционной больнице. Продолжается ремонт взрослых поликлиник на улицах Бориса Михайлова и Леваневского, в стационаре на улице Надеждинцев, а также реставрационные работы в детской поликлинике на улице Ленина.
- Завершается монтаж двух быстровозводимых модулей в онкологическом диспансере – здесь будет установлен новый аппарат МРТ, и в городской больнице № 4 – на Северной стороне появятся компьютерный и магнитно-резонансный томографы, а также новый рентген; в этом году пройдёт ремонт гинекологического и хирургического корпусов. Работы сейчас идут и в детской больнице на проспекте Острякова.