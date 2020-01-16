В севастопольской поликлинике на улице Ерошенко начался капремонт

Ремонт в севастопольской поликлинике №2 городской больницы №1 на улице Ерошенко подрядчик обещает завершить к концу 2020 года. Рабочие обновят фасад учреждения, крышу, окна и двери, проведут перепланировку помещений, заменят вентиляцию, электросети, системы водоснабжения и канализации.

Ремонт поликлиники проводится поэтапно. В настоящее время идут демонтажные работы. На период ремонта некоторых докторов перевели в другие медицинские учреждения. Офтальмологи и хирург принимают пациентов в поликлинике на улице Супруна, 19. ЛОРы работают в поликлинике на улице Силаева, 3, здесь же можно пройти ультразвуковые исследования. Невролог принимает в женской консультации на улице Юмашева, 4а. Остальные доктора работают в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Порядок записи к специалистам можно уточнить в регистратуре поликлиники или в Едином контакт-центре здравоохранения по телефону 8 (800) 5-800-800. Операторы работают без выходных с 8:00 до 17:00, звонок бесплатный.

В правительстве Севастополя напоминают, что в 2018 году между Правительством Москвы и Правительством города-героя было заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта. Абсолютное большинство ремонтов проводится именно за эти деньги.

Часть средств идёт на закупки оборудования: многочисленных современных рентгенов, УЗИ, флюорографов, маммографов, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, наркозно-дыхательных аппаратов и другой техники, — отмечают в пресс-службе Правительства.

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