Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастопольском Черноречье благоустраивают пешеходную сеть
Новости Республики
В Севастопольском Черноречье благоустраивают пешеходную сеть
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастопольском Черноречье благоустраивают пешеходную сеть

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:58 10.08.2025

В Черноречье пешеходную сеть благоустраивают вдоль улицы Магистральной. Ранее вместо дорожки здесь была грунтовая обочина.

Местные жители обращались с просьбой обустроить между дорогой и домами пешеходную дорожку. Подрядчик приступил к работам в июне, завершить объект планируется досрочно – до конца лета. Всего будет благоустроено 900 метров дорожки, это порядка 1400 квадратных метров асфальта и 1800 погонных метров бордюра. На сегодняшний день благоустроено около 80% от запланированного объема, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Алексея Зубарева.

На текущий год запланировано отремонтировать 16 пешеходных сетей различного объема, из них сданы уже три объекта и три находятся в работе.

Узнайте больше:  Сбережения севастопольцев превысили 78 млрд рублей

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x