В Севастопольском Черноречье благоустраивают пешеходную сеть

В Черноречье пешеходную сеть благоустраивают вдоль улицы Магистральной. Ранее вместо дорожки здесь была грунтовая обочина.

Местные жители обращались с просьбой обустроить между дорогой и домами пешеходную дорожку. Подрядчик приступил к работам в июне, завершить объект планируется досрочно – до конца лета. Всего будет благоустроено 900 метров дорожки, это порядка 1400 квадратных метров асфальта и 1800 погонных метров бордюра. На сегодняшний день благоустроено около 80% от запланированного объема, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Алексея Зубарева.

На текущий год запланировано отремонтировать 16 пешеходных сетей различного объема, из них сданы уже три объекта и три находятся в работе.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

